'Schiaccianoci' all'Opera di Roma, il 31 dicembre omaggio a Roland Petit

(Adnkronos) – Come ogni stagione si alza il sipario al Teatro dell’Opera disul Natale con la magia dell’eternodi ?ajkovskij nella versione di Paul Chalmer (dal 15 al 24) mentre con ‘Il pipistrello’ di Strauss figlio, ripreso da Luigi Bonino, il Costanzi ricorda il grande coreografo francese, di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita (dal 31al 5 gennaio). Nelle due produzioni sono impegnati étoiles, primi ballerini, solisti e Corpo di ballo dell’Opera di. Partecipano anche gli allievi della Scuola di danza diretta, come il Corpo di ballo, da Eleonora Abbagnato. Per ‘Lo schiaccianoci’ sono attesi due ospiti internazionali, Maia Makhateli, principal del Dutch National Ballet, e Julian MacKay, principal del Bayerische Staatsballett, che sale per la prima volta sul palcoscenico del Costanzi.