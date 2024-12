Liberoquotidiano.it - Salvini incubo di Landini, altro sciopero dimezzato: lo stop ai trasporti di venerdì ridottto a 4 ore

Il vicepremier e ministro dei, Matteo, ha firmato il provvedimento per ridurre lodeiproclamato dal 12 sera al 13 dicembre prossimi a sole quattro ore. Nel tavolo convocato oggi dal ministro al Mitaveva invitato i sindacati alla responsabilità. Il braccio di ferro ha dunque avuto lo stesso esito di quello che ha preceduto lonazionale dello scorso 29 novembre, risolto dal ministro con la precettazione e con il segretario della Cgil Maurizioe quello della Uil Pierpaolo Bombardieri che non avevano esitato a fare ricorso, poi respinto. "Si potrà e si dovrà ragionare insieme ai sindacati, non contro i sindacati, di un aggiornamento della legge sullo", aveva detto nel pomeriggio lo stesso, a margine del consiglio nazionale Fiaip sottolineando che si tratta di "un diritto costituzionale garantito ma se c'è più di unoal giorno vuol dire che anche lo strumentova aggiornato all'anno 2025".