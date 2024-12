Game-experience.it - PS5, da Ghost of Yotei a Death Stranding 2: un video di Sony svela i giochi in uscita nel 2025

Interactive Entertainment ha appena pubblicato undedicato aiin arrivo nel corso delsu PS5, mostrando di conseguenza ai fan quali saranno i titoli più importanti in arrivo sulla console nel corso del prossimo anno.Ovviamente questoè contraddistinto dalla presenza di tutta una serie di titoli di assoluto valore, tra i quali troviamoof2: On The Beach, Mafia 4, Borderlands 4, Monster Hunter Wilds e tanti altri ancora.Leggiamo qui sotto quali sono nello specifico ipresenti nel nuovo trailer pubblicato da PlayStation in questi minuti:of2 On The BeachMonster Hunter WildsLike a Dragon: Pirate Yakuza in HawaiiAssassin’s Creed ShadowsLittle Nightmares 3Borderlands 4DOOM The Dark AgesMafia Terra MadreHell is UsForever SkiesDynasty Warriors OriginsSid Meier’s Civilization 7Baby StepsThe Midnight WalkWhere Winds MeetPrecisiamo che idi cui sopra sono contraddistinti al momento della stesura di questo articolo da un’fissata al, ma non è ovviamente da escludere che questi titoli possano subire un rinvio improvviso all’anno successivo.