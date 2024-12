Lanazione.it - Provocano un incidente e scappano: riconosciuti dalle telecamere

La Spezia, 10 dicembre 2024 –dopo aver provocato unstradale, scoperti dalla polizia locale spezzina. Pomeriggio di indagini davanti alleper gli agenti della Sezione Infortunistica della municipale. Forse non tutti sanno che l’attività degli operatori della Sezione Infortunistica del Comando di viale Amendola, non consiste solo nel rilievo della stragrande maggioranza dei sinistri che avvengono in città (nei primi 9 mesi dell’anno sono stati 621), con immediato intervento sul posto, gestione della viabilità, effettuazione dei rilievi e conseguente attività sanzionatoria a carico dei responsabili. Infatti molto del loro lavoro si svolge in ufficio, grazie ad una paziente attività di indagine svolta davanti alledel circuito di videosorveglianza del Comune della Spezia, che consentono non solo di ricostruire la responsabilità dei sinistri, ma spesso anche di identificare coloro che dopo averli causati si danno alla fuga, sottraendosi alle proprie responsabilità risarcitorie, amministrative e talvolta penali.