Quifinanza.it - Ovs interessata a comprare Conbipel, nel progetto il controllo di 130 negozi e 800 dipendenti

Leggi su Quifinanza.it

, storico marchio d’abbigliamento, sta attraversando un lunga crisi che, tra cambi di proprietà e chiusura deiitaliani, mette a rischio il futuro di circa 1300in Italia. Nelle ultime ore lo scenario sembrerebbe però essere cambiato grazie all’intervento di un altro importante player del settore, Ovs, che avrebbe presentato un’offerta all’azienda con sede a Cocconato d’Asti per prendere ildi 130 punti vendita e incorporare 800. Non è chiaro, al momento, se l’operazione andrà a buon fine, soprattutto considerando che Ovs dovrà vedersela con altri concorrenti e l’attuale proprietà del marchio, la londinese Eapparels controllata dal fondo di Singapore Grow Capital.Ovs lancia l’offerta per, il pianoStando a quanto riferito dal Corriere, Ovs, che vanta in Italia la maggior rete diper la moda in Italia, approfittando della stato di crisi diha lanciato l’offerta per comprarla e prendere ildi 130 punti vendita dell’azienda di Cocconato d’Asti e integrare 800