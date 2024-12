Biccy.it - Ornella Vanoni e Mahmood insieme in Sant’Allegria, audio

è una delle canzoni più belle die proprio oggi, grazie a, ha rivissuto per la terza volta.Originariamente incisa nel 1997 per l’album Argilla,ha fin da subito ottenuto ottimi riscontri. Questa estate, infine, ha conquistato il disco d’oro grazie a un remix realizzato dal giovanissimo Jack Sani, producer di Firenze che l’ha fatta scoprire a un nuovo pubblico. E ora ha una nuova vita, questa volta in collaborazione con.“Il 10 dicembre uscirà finalmentein duetto con” – ha raccontato giorni fa– “Alessandro mi piace molto, adoro la sua dolcezza e quando canto con lui sento le nostre voci mescolarsi alla perfezione. Ricordo con immenso piacere la nostra esibizione al Forum, è stata una grande emozione: mi ha tenuto per mano eabbiamo condiviso un momento magico e speciale di fronte a un pubblico immenso“.