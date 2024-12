Giornalettismo.com - Ora il Piracy Shield ha iniziato a bloccare anche gli IP dei siti di news

Il meccanismo delè talmente esposto a questo tipo di errori che tutti sapevano che, prima o poi, sarebbe accadutoquesto. Nella galleria delle situazioni paradossali che si stanno verificando da quando lo scudo anti-pirateria ideato nell’ecosistema della Lega Serie A e sorvegliato dall’Agcom si aggiungeil blocco di un IP collegato a una testata giornalistica. Un effetto “di rimbalzo”, ovviamente, che non riguarda assolutamente delle violazioni o presunte tali realizzate dalla testata. Tuttavia, si sa, se il criterio per combattere la pirateria è il blocco degli IP e se si accetta pacificamente che, da tempo ormai, il web non funziona più in maniera unidirezionale (un IP, un sito internet) quello che è successo a DDay.it, testata che si occupa di tecnologia e digitale, fondata nel 2009 (uno dei progetti più longevi in Italia in questo settore molto verticale), può essere messo tranquillamente in preventivo.