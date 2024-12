Liberoquotidiano.it - "Non c'è una esercitazione. La più grande flotta navale schierata": Taiwan, la Cina fa tremare il mondo

Lasta schierando la sua piùnelle acque regionali degli ultimi decenni, ponendo "una minaccia perpiù pronunciata rispetto alle precedenti esercitazioni di guerra cinesi". Lo riferiscono i media, citando il Ministero della Difesaese. Parlando a Taipei, il portavoce del ministero della difesa Sun Li-fang ha affermato che "la portata dell'attuale spiegamentocinese in un'area che va dalle isole giapponesi meridionali fino al Mar Cinese Meridionale è stata la piùda quando laha tenuto esercitazioni di guerra attorno aprima delle elezioni presidenzialiesi del 1996". E su quanto sta accadendo in queste ore attorno all'isola di, in un fazzoletto di mare su cui si giocano gli equilibri del, è intervenuto il ministero degli Esteri di Pechino.