Newsagent.it - NCC Lombardia, settore teme collasso: “Tutele reali contro l’abusivismo e stop al foglio di servizio elettronico. Oltre 1500 imprese sono a rischio”

In occasione della mobilitazione nazionale per la difesa delleNCC prevista per giovedì 12 dicembre, anche CNAe CNA Fita NCCsostengono i numerosi lavoratori preoccupati per il futuro dell’intero comparto.Un importante grido d’allarme per unche invede la presenza diNCC attive con5000 autorizzazioni, per un giro d’affari di500 milioni di euro all’anno.Ledel comparto,ad auspicare un dialogo costruttivo con le istituzioni, chiedono al governo in primis di eliminare ildiche aumenta solamente gli adempimenti burocratici. A questo si aggiunge la richiesta di una revisione urgente dell’art. 25 del DDL concorrenza, viste le nuove modifiche che impongono sanzioni sproporzionate e penalizzano gli NCC, e una applicazione delle sanzioni accessorie vengano solo dalla terza infrazione.