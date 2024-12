Serieanews.com - Napoli, Osimhen blocca tutto: così saltano 3 colpi per gennaio

Ilmonitora attentamente la situazione relativa all’infortunio di: in ballo ci sono ben 3di mercatoIlsi trova davanti a un bivio importante, esembra ruotare intorno al futuro di Victor. Il nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray, è al centro delle strategie di mercato del club partenopeo, che puntava molto su una sua cessione aper riequilibrare il bilancio e aprire nuove possibilità per il mercato invernale.La situazione dipreoccupa non poco il(Foto: LaPresse) – serieanews.comUno dei reparti su cui ilvuole intervenire con urgenza è la difesa. Con Juan Jesus ormai ai saluti e Rafa Marin che non ha convinto, Conte ha chiesto esplicitamente un difensore centrale affidabile per completare il reparto.Il nome in cima alla lista è quello di Ardian Ismajli dell’Empoli, autore di una stagione finora impeccabile.