Napoli Kvaratskhelia ko | Conte studia le alternative

, 10 dicembre 2024 - La sconfitta in campionato contro la Lazio, la seconda nel giro di tre giorni, ha lasciato diverse scorie. Dalle polemiche per aver precedentemente snobbato l'impegno di Coppa Italia al primo posto momentaneamente scivolato via: la gestione del doppio impegno settimanale da parte di Antonionon ha convinto, così come addirittura hanno convinto ancora meno le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, che aveva derubricato l'eliminazione agli ottavi di finale, la quarta di fila, come un semplice 'allenamento'. Il tutto per preservare i titolarissimi in ottica Serie A. Quasi come uno scherzo del destino, o semplicemente per una sorta di contrappasso dantesco applicato al pallone, succede che poi alvada tutto male. Dopo il ko in Coppa Italia, alleggerito dal fitto turnover operato da(e avallato appunto da De Laurentiis) arriva il bis in campionato al Maradona che costa la vetta della graduatoria ma anche il pubblico ludibrio per quanto accaduto prima, dopo e durante la gara dell'Olimpico.