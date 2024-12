Mistermovie.it - Mister Movie | Jay Kelly | Data di Uscita del film con George Clooney e Adam Sandler

La produzione di Jay, il nuovo film diretto da Noah Baumbach, è ufficialmente conclusa. Il progetto, sviluppato per Netflix, vanta un cast di altissimo livello, con protagonisti George Clooney e Adam Sandler, che appariranno insieme per la prima volta. Oltre a loro, il cast include star del calibro di Laura Dern, Greta Gerwig, Riley Keough, Patrick Wilson, Isla Fisher, e Nicôle Lecky.

Un cast stellare per un film attesissimo

Baumbach ha scritto la sceneggiatura insieme a Emily Mortimer, che interpreta anche un ruolo nel film. Questo segna una nuova collaborazione tra il regista e Netflix, dopo successi come Marriage Story (2019) e White Noise (2022).

Quando uscirà Jay?

Il film, attualmente in fase di post-produzione, debutterà su Netflix nel 2025.