La procura distrettuale di New York al giudice | Non cancelli la condanna di Trump-pornostar ci sono altre vie

Ladel presidente eletto Donaldper il casonon sia cancellata. A chiederloi pubblici ministeri di New, che stanno esortando ildel caso a non annullare il verdetto di colpevolezza contro il prossimo presidente degli Stati Uniti. Nei documenti depositati in tribunale, l’ufficio deltoredi Manhattan ha proposto una serie di opzioni per mantenere la storica(senza che la pena sia stata quantificata) nei registri, tra cui chiedere alJuan M. Merchan di trattare il caso come farebbe quando un imputato muore. Larimarrebbe, ma tutto si congelerebbe, inclusa qualsiasi azione di appello. Non è chiaro, tuttavia, se tale opzione sia praticabile secondo la legge di New.“Questa corte potrebbe analogamente porre fine al procedimento penale inserendo una nota nel verbale che il verdetto della giuria ha rimosso la presunzione di innocenza; che l’imputato non è mai statoto; e che la suanon è stata né confermata né annullata in appello a causa dell’immunità presidenziale“, hanno scritto itori in una memoria di 82 pagine.