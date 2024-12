Tutto.tv - La mamma di Shaila Gatta bisbiglia una frase clamorosa su Lorenzo al GF (VIDEO)

Leggi su Tutto.tv

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello, tra gli episodi maggiormente degni di nota c’è stato l’incontro trae sua madre Luisa. La donna ha fatto una sorpresa alla concorrente con lo scopo di aprirle gli occhi su alcune dinamiche della casa e, soprattutto, in merito aSpolverato. Al momento dei saluti, però, la signora hato unaalquantoall’orecchio di sua figlia. Ecco cosa è successo. Le parole delladicontroSpolverato al GFLadiha manifestato in maniera piuttosto netta la sua posizione in merito a ciò che pensa diSpolverato. La donna ha invitato la figlia ad aprire gli occhi e a non fidarsi di nessuno. A suo avviso, infatti, nella casa stanno giocando tutti, tranne lei.