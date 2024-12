Lanazione.it - La banda delle lamette, due nuovi arresti per i ladri in trasferta

Lucca, 10 dicembre 2024 – Un fenomeno che negli ultimi mesi si è presentato fin troppe volte nella Lucchesia e in altre città toscane limitrofe. Una serie di furti a raffica, a distanza di qualche giorno o settimana l’uno dall’altro, sempre operati nello stesso modo e seguendo uno schema preciso. E anche nella giornata di ieri è arrivato l’ennesimo, identico, episodio. In un noto supermercato della città, nella zona dell’Arancio, due uomini, uno di 29 e uno di 33 anni, si sono intrufolati con il chiaro intento di rubare prodotti cosmetici. Classico giro tra gli scaffali, qualcosa nel cestino per riuscire a eludere i controlli alla cassa, e una borsa frigo piena di prodotti rubati, capace però di schermare alcuni controlli dell’antitaccheggio. I due uomini, di nazionalità georgiana, sono stati individuati dall’addetto alla sicurezza del supermercato, che ha provveduto a chiamare immediatamente la polizia.