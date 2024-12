Lettera43.it - Jay-Z ha fatto causa al legale Tony Buzbee che lo ha denunciato per stupro

Leggi su Lettera43.it

Ancor prima di esser coinvolto nella saga giudiziaria che ha mandato in carcere il pioniere dell’hip hop Sean ‘Diddy’ Combs, il rapper Jay-Z avevaaltexano che l’ha accusato di aver violentato una donna all’epoca tredicenne. I legali di Jay-Z, riporta martedì il New York Times, hanno lanciato già in novembre una azionecontro l’avvocatoaccusandolo di aver tentato di «estorcergli esorbitanti somme di denaro» con la minaccia della «falsa accusa» di aggressione sessuale su una minorenne.domenica scorsa ha emendato una denuncia della vittima presentata a ottobre, esplicitando che l’altra celebrità coinvolta nellocon Combs era Jay-Z.Per Jay-Z ilha messo in atto «una vasta rete di estorsioni»La denuncia contro Jay-Z è parte delle varie azioni legali (ad oggi almeno 30) che hanno al centro Combs per vari reati sessuali.