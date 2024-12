Liberoquotidiano.it - "Io questa cosa non la uso". Jannik Sinner, Nick Kyrgios perde la testa e insulta ancora

una volta, instancabile, è tornato a colpirelo ha fattosul caso Clostebol, come ha fatto nel corso degli ultimi mesi, ma stavolta se l'è presa con uno degli allenatori del suo staff, il connazionale Darren Cahill. L'australiano ha infatti commentato il post con cui Tennis Australia annunciava il premio al supercoach di: “Questo è uno scherzo vero — le parole del tennista — Servono persone di classe e oneste”.non se ne cura, e insieme a Simone Vagnozzi — che riceverà il premio come eccellenza marchigiana nella Giornata nazionale delle Marche dell'11 dicembre — ha contribuito a crescere un tennista destinato a prendersi il futuro e a occupare la vetta del ranking per diverso tempo. Cahill, 59enne di Adelaide, ha conquistato il premio come “Coaching Excellence Performance” dell'associazione tennistica australiana.