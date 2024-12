Gamberorosso.it - In Inghilterra c’è un pasticcio di carne di epoca vittoriana che ha fatto la storia delle feste natalizie

Immaginate un banchetto di Natale in. Al centro della tavola, non un semplice tacchino o un’oca come possiamo vedere oggi, ma una torta monumentale, undiche racchiudeva fino a 12 uccelli diversi. La Yorkshire Christmas pie, definita da molti come “un’opera di ingegneria culinaria”, si componeva di strati didi piccioni, galli cedroni, pollo, anatra, oca e tacchino, tutti disossati e avvolti uno dentro l’altro, dove ogni strato era separato da un ripieno speziato. L’involucro che racchiudeva il tutto, una crosta fatta con farina e acqua, robusta e decorata, aveva un doppio scopo: impressionare gli ospiti e conservare il contenuto abbondante.Ladella Yorkshire Christmas pieLe origini di questa torta non sono chiare, ma l’idea di sovrapporre strati dirisale ai Romani.