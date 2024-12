Ilrestodelcarlino.it - "Il dialogo con le nuove generazioni è importante, questi incontri sono positivi"

"Baby una foto". O ancora: "Hai spaccato". E lui in risposta ai fan-studenti: "Grande ‘bro’", espressione prettamente giovanile e che, nel linguaggio del rap, abbrevia "brother", ovvero "fratello". Così i ragazzi del Volterra Elia di Torrette, ieri, hanno salutato il trapper Baby Gang, in procinto di lasciare la scuola superiore dopo l’incontro. Un incontro gestito dalla scuola nella massima riservatezza, almeno fino alla tarda mattinata. E forse per non alimentare le polemiche che ingiorni avevano accompagnato la presenza dell’artista che, giovedì alle 21, sarà in concerto al PalaPrometeo per il debutto del tour ‘La fine del mondo’. D’altronde, da dieci mesi, lo show ha determinato anche reazioni politiche. Con in testa quella del sindaco Daniele Silvetti che, proprio su queste colonne, si era dissociato dalla scelta del Consorzio Ancona per lo sport in merito all’arrivo di Baby Gang, trovando persino la sponda in parte dell’opposizione.