Il bacio tra Giorgia Meloni ed Elon Musk diventa virale ma è un fake creato con l’intelligenza artificiale

Che, a livello politico, ci sia del feeling traed, appare piuttosto evidente. Il Presidente del Consiglio e l’imprenditore, nuovo braccio destro di Donald Trump, sono sulla stessa lunghezza d’onda su molte tematiche e condividono diverse opinioni, come ha dimostrato anche il loro ultimo incontro a Parigi, lo scorso 7 dicembre. Entrambi erano infatti presenti nella capitale francese, invitati alla solenne cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame, tornata a risplendere dopo i lunghi lavori di restauro seguiti al terribile incendio del 2019. In quest’occasione il magnate, il neo eletto presidente USA e la premier hanno avuto modo di scambiare qualche battuta e di posare per delle foto ufficiali, nelle quali appaiono sorridenti e affiatati. A creare scalpore, tuttavia, è stato un video,to subito, che vedescambiarsi undecisamente appassionato.