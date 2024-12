Rompipallone.it - Fiorentina, novità per Bove: l’istallazione del defibrillatore sottocutaneo e la data delle dimissioni

Ultimo aggiornamento 10 Dicembre 2024 13:05 di AlessiaArrivano aggiornamenti per quanto riguarda leed il motivo deldelad Edoardo.Edoardo, centrocampista della, è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico presso l’ospedale Careggi di Firenze. Al calciatore è stato impiantato unremovibile, una misura necessaria secondo il protocollo ospedaliero per consentirne la dimissione e il ritorno a casa.L’intervento si è reso indispensabile dopo il malore che ha colpitodurante la partita-Inter, disputata lo scorso primo dicembre. L’episodio, verificatosi al 17? minuto, ha destato grande preoccupazione, portando al suo immediato ricovero. Da quel momento, il giocatore è rimasto sotto osservazione per una serie di esami approfonditi volti a valutare le sue condizioni di salute e a stabilire la causa del malore.