EA Sports FC 25, qual è il giocatore più simile (esteticamente) all'originale?

Scopri i migliori modelli grafici di EAFC 25: da Ronaldo a Bellingham,i sono i calciatori che assomigliano di più alle versioni in carne ed ossa?Ammettiamocelo, sin dai tempi dei primi videogiochi di calcio (direi dai tempi di International Superstar Soccer Delux, con Galfano con la 10 e col codino) siamo alla ricerca del realismo. E quanto ci sentiamo ingenui oggi a pensare che ci sembravano così simili agli originali già nelle prime edizioni di PES dove bastava una pelata per vedere chiaramente un Ronaldo o un Roberto Carlos.Negli ultimi anni (probabilmente dalle console di settima generazione) la somiglianza dei giocatori sui campi virtuali a quelli in carne ed ossa è sempre maggiore. E così, ad ogni nuova edizione della saga EAFC, precedentemente nota come FIFA, il realismo del gameplay in assoluto (non limitiamoci alle grafiche) si evolve.