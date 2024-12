Amica.it - Detersione con dischetti struccanti lavabili: manuale d’uso

L’attenzione alla sostenibilità è diventata una parte fondamentale delle nostre abitudini quotidiane, anche nella beauty routine. Irappresentano un’ottima alternativa ai tradizionaliusa e getta, aiutando a ridurre i rifiuti giornalieri e offrendo un modo efficace e delicato per struccarsi. L’impegno verso una routine più sostenibile non può essere univoco. A maggior ragione in un momento in cui gli sforzi, anche delle grandi aziende, volgono verso formule meno inquinanti e packaging refillable, anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Il nostro impegno non si può limitare esclusivamente alla scelta dei brand giusti, ma richiede un piccolo sforzo ulteriore.