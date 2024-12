Secoloditalia.it - “Date un tapiro a Ranucci”: monta la protesta contro Report per il giornalismo spazzatura

Striscia la notizia anziché ildovrebbero assegnare il “Sigfrido d’Oro”, propone una lettrice del Corriere nella rubrica di Aldo Grasso indicando proprio il conduttore di, Sigfridocome personaggio simbolo della figuraccia barbina. Un altro lettore evidenzia invece chedi Raitre, partita dalle inchieste poderose di Milena Gabanelli ha avuto un declino inarrestabile e una deriva che la fa somigliare più alla trasmissione di Antonio Ricci che al modello diche vorrebbe contrabbandare.Lo stesso Aldo Grasso puntualizza che il combinato disposto disia piuttosto una somma: non solo Striscia ma anche Le Iene. Con la sostanziale differenza che le trasmissioni Mediaset non godono del finanziamento pubblico.Aldo Grasso: non èSangiuliano una mascalzonataLo stesso critico televisivo del Corriere della Sera ha riservato un articolo ferocissimola trasmissione di, all’indomani del servizio che ha diffuso l’audio della telefonata tra la giornalista Rai Federica Corsini e il marito Gennaro Sangiuliano.