Ilfattoquotidiano.it - Conte a Bruxelles: “In Ue la transizione verde è diventata militare. Serve un fondo per l’automotive e per renderci competitivi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nell’Ue “laecologica” è“. Così il presidente del M5S Giuseppe, in conferenza stampa a. “L’Europa sta perdendo in un deficit di politica, sta perdendo una leadership politica e pensiamo che sia necessario creare uneuropeo, ma non per inviare più armi per perseguire un confrontocon la Russia. Allora chiediamo, con una lettera che apriamo a far firmare a tutti gli europarlamentari, uneuropeo, anzitutto per il settore Automotive, che ha contribuito storicamente al Pil dell’Ue in modo significativo, che ora è in forte sofferenza in Italia, Francia, Germania e nel resto d’Europa”.Perbisogna “invertire questa rotta” e anziché “parlare di 500 miliardi di euro da destinare all’incremento delle spese militari” per continuare ad alimentare il conflitto in Russia, spiega ancora, “il “dovrebbe destinare duecento miliardi ale 300 miliardi per rendere più competitivo il settore produttivo europeo nelle altre filiere”.