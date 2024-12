Ilgiorno.it - Condannato il filosofo Caffo. Parla la ex compagna: “Le vittime di violenza pagano ancora un prezzo troppo alto”

Milano, 10 dicembre 2024 – La condanna delLeonardoa quattro anni di reclusione, in primo grado, per maltrattamenti e lesioni, è stata commentata anche dalla sua ex, che con la sua denuncia ha dato il via al procedimento. "Questa sentenza è solo la superficie di un problema più ampio e radicato, ledicontinuano a pagare ildi una profonda carenza nell'educazione sentimentale e di una culturapermeata da pregiudizi – ha detto al telefono leggendo una sorta di nota scritta –. È fondamentale che questa vicenda serva da spunto per riflettere su quanto ci siada fare per prevenire e contrastare realmente la". "Questa sentenza conferma una verità che, per quasi due anni, ho cercato di fare emergere affrontando innumerevoli difficoltà sia sul piano personale, che legale e mediatico" aggiunge.