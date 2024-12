Laprimapagina.it - “Christmas is for everyone” è il nuovo singolo delle The Cleopatras

Da venerdì 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “IS FOR” (Blackcandy Produzioni), ilTHEgià disponibile sulle piattaforme digitali dal 9 dicembre.“is for” è un brano che gioca ironicamente con il significato del Natale come festa universale, che include tutti, senza distinzioni di etnia, orientamento sessuale o dinamiche familiari. Il Natale diventa quindi una celebrazione per chiunque, non solo per chi è di religione cristiana e risponde alle tradizionali aspettative sociali. Ma sarebbe sbagliato definirlo solo come un pezzo leggero; il riferimento a Gesù come ad un “ragazzo di colore dalla Palestina, ucciso per i nostri peccati proprio come accade oggi, nato da una madre single e amico degli emarginati”, è un chiaro rimando, volutamente diretto e provocatorio, agli scenari geopolitici attuali.