Ilgiorno.it - ChorusLife Arena: Sam Fender, Vecchioni e Cattelan

Via alla nuova stagione teatrale alla, nel cuore del nuovo smart district di Borgo Santa Caterina: un cartellone che rappresenta il primo passo del nuovo spazio polivalente di Bergamo verso la costruzione di una tradizione culturale e artistica. Grazie alla direzione artistica di Paolo Scotti, la programmazione teatrale eredita e rinnova la tradizione dell’ex Creberg Teatro Bergamo, come previsto dalla convenzione siglata con il Comune di Bergamo per cui "l’ospiterà un massimo di 50 giornate dedicate a eventi di spettacolo, intrattenimento e cultura, con l’obiettivo di preservare l’offerta teatrale che ha caratterizzato il Creberg Teatro Bergamo e di arricchirla con nuove proposte alla quale si potranno aggiungere altre 10 tra serate di beneficenza e gratuite". Tra gli spettacoli in programma nel 2025, quello di Sam(13 marzo, sold out), Roberto(10 aprile) e Alessandro(9 ottobre).