Oasport.it - Charles Leclerc il più veloce nei Test di Abu Dhabi. Kimi Antonelli inizia a illuminare, Sainz debutta con Williams

ha firmato il miglior tempo neiF1 andati in scena sul circuito di Abu: a due giorni di distanza dall’ultima gara della stagione, i piloti sono tornati in pista per scaldare i motori in vista della prossima stagione. L’alfiere della Ferrari si è distinto sul tracciato di Yas Marina, dove domenica si è reso protagonista di una bella rimonta fino al terzo posto. Il monegasco ha stampato 1:23.510 utilizzando le nuove gomme Pirelli (un secondo più lento rispetto a Oscar Piastri nelle prove libere 3 dell’ultimo fine settimana), precedendo di un decimo il suo ormai ex compagno di squadra Carlos(secondo a 0.125 al volante della, lo spagnolo ha completato ben 146 tornate al debutto).C’era grande attesa per l’esordio disulla Mercedes. Il 18enne italiano, che nel 2025 prenderà il posto di Lewis Hamilton (pronto per accasarsi alla Ferrari), ha percorso 62 giri e ha chiuso al quinto posto nella classifica dei tempi, staccato di 0.