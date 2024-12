Biccy.it - Canino e Lucarelli dicono la loro sulla mano di Mariotto sul ballerino

La senatrice Susanna Campione di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Giustizia, un paio di giorni fa ha tenuto un discorso in Parlamento chiedendo un provvedimento per Guillermocolpevole di aver toccato le parti intime di un. Una richiesta che è stata commentata anche da Fabioe da Selvaggia.Per chi si fosse perso l’articolo, queste sono state le parole della senatrice: “Guillermonella scorsa puntata di Ballando con le Stelle ha toccato le parti intime di unche imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere ladi. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. . Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuto notizia di alcun provvedimento della Rai nei suoi confronti“.