Secoloditalia.it - Calenzano: ritrovato il terzo disperso, salgono a 5 le vittime dell’esplosione. Nessun allarme ambientale

È stato trovato anche ile ultimoavvenuta ieri mattina nel deposito di carburanti Eni a(Firenze). Sale così a cinque i numero dellemorte per il tragico incidente su cui indaga la Procura di Prato (che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo). Alla ripresa delle ricerche, questa mattina, erano stati ritrovati i corpi di due dei tre dispersi nella tragedia. Da quanto appreso, erano nell’area della pensilina dell’area di carico. Poi anche il tersoè stato, purtroppo,senza vita. Durante le difficili operazioni di recupero il ministro della Protezione civile Nello Musumeci ha espresso la vicinanza alle famiglie delle. “Sono in contatto con il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, che segue da vicino le attività dei Vigili del fuoco, ai quali va l’apprezzamento mio e del governo per l’impegno che stanno profondendo”, ha detto.