Calcio / Risultati e marcatori 1° giornata campionato Allievi e Giovanissimi regionale

Le formazioni giovanili della Vallesina subito in bella evidenza: vince il Moie Vallesina, la Biagio Nazzaro e la Jesina Aurora. Lorenzetti (Moie Vallesina) poker di reti. Focus anche sugliprovincialiVALLESINA, 10 dicembre 2024 – Via ai campionatiregionali e Provinciali.Subito tanti gol, bel gioco, diverse individualità che subito hanno messo in mostra il proprio talento e tante sorprse.Tra gliregionali partenza sprint per la Biagio Nazzaro (foto primo piano) e per la Vigor Senigallia mentre il Fabriano Cerreto perde in casa della Giovane Ancona. Nei tre gironi delsu 15 gare un sol pareggio.Nella Categoriala Junior Jesina perde ad Urbania mentre la Jesina Aurora supera il Moie Vallesina.Interessante prima anche negliProvinciali.