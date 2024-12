Lanazione.it - Ben Harper a Villa Bertelli. Il musicista ’impegnato’ sarà in concerto a luglio

lancia la prima sfida musicale 2025 puntando su un mjujsicista statunitense e chitarrista di livello. Il primo ospite del FestivalLive 2025 organizzato da Leg Live Emotion GroupBeninsieme a The Innocent Criminals inil 17alle 21.30. Da domani oggi alle 10 saranno attive le prevendite sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. I biglietti saranno a posto unico per quanto riguarda il parterre mentre per le tribune i biglietti saranno numerati; l’apertura porte è prevista alle 19.30 mentre per chi avrà acquistato il biglietto early entry l’ingresso è previsto dalle 19 alle 19:30 per non perdere la priorità La presenza di un artista di calibro internazionale come Ben, considerato uno degli esponenti più amati e stimati della musica a livello mondiale non solo per la sua generazione ma anche per quelle a seguire, è il primo sigillo a un cartellone che si annuncia superlativo e il giusto riconoscimento di posizionamento diLive tra le manifestazioni più importanti in Italia.