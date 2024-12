Anzio 28 dosi di crack nascoste dietro un mattone | nei guai 45enne

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 dicembre 2024- I Carabinieri della Compagnia dihanno arrestato, in due distinti episodi, un uomo 44enne italiano e un uomoegiziano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel primo episodio, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha proceduto al controllo di un veicolo, con a bordo due persone, nei pressi di Corso Italia. Atteso che a carico del passeggero risultavano precedenti specifici in materia, i Carabinieri hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e veicolare che ha dato esito positivo. Infatti i militari hanno rinvenuto 19 bustine contenenti, per un peso complessivo di circa 4 grammi. A seguito della perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno poi rinvenuto uno zaino con documenti personali di una persona, che ne aveva denunciato il furto presso la Stazione Carabinieri di Aprilia.