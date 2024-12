Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 10/12/24: un corteggiatore di Martina De Ioannon lascia il programma, Francesca Sorrentino fa un’inaspettata richiesta

Leggi su Isaechia.it

Questo pomeriggio sono state registrate le nuove puntate di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che vede la presenza in studio di Gianni Sperti e Tina Cipollari nelle vesti di opinionisti.Ecco tutte lesu ciò che vedremo in onda prossimamente per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over fornite da Lorenzo Pugnaloni:Partiamo col trono diDe: praticamente è accaduto che, dopo la registrazione di ieri, Gianmarco Steri è andato nel camerino diper parlarle. Lui l’ha baciata,c’è stata e oggi in studio, dopo aver visto il filmato, Ciro Solimeno si è arrabbiato e hato ilandandosene.non hato il trono, ha chiesto di far scendere corteggiatori nuovi ma in studio Francesco De Martino, l’unico rimasto, non l’ha presa bene e ha preferitore il