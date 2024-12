Oasport.it - Ambesi riflette su Shiffrin: “Avrà un tarlo, due incidenti ravvicinati ti segnano”. E su Vonn…

La Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino ha subito riservato dei colpi di scena importanti, come l’infortunio di Mikaelache rischia di stravolgere i valori in campo verso la conquista della Sfera di Cristallo. Di questo e di molto altro si è parlato nella terza puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport, condotta da Dario Puppo con ospite Massimiliano.“Ho perso il conto degli infortuni e degli atleti che hanno già finito la stagione. Non so cosa stia succedendo, ma la quantità deglista diventando preoccupante. Quello diè diverso, perché è successo qualcosa che avviene una volta ogni mille con la situazione del bastoncino che le è entrato nel fianco.