Ilrestodelcarlino.it - Alto Savio, viabilità difficoltosa lungo l’E45

Dopo la lieve nevicata di domenica, ieri lunedì i fiocchi bianchi hanno di nuovo interessato, ancor più abbondantemente, il territorio d’, abbassando anche la loro quota intorno ai 400 metri di altitudine. E questa volta è stata colpita anche la superstrada E45, dove sono entrati in azione vari mezzi spazzaneve nel tratto appenninico, che si sviluppa nei territori di Bagno di Romagna (quota 500) e di Verghereto (oltre quota 800) e anche nella confinante alta Val Tiberina. A seguito dell’abbondante nevicata, nella prima mattinata di ieri alcuni mezzi pesanti sono scivolati sulla strada innevata mettendosi di traverso, andando pertanto ad ostruire la carreggiata, causando di conseguenza varie interruzioni con più stop and go nel flusso veicolare. Vari utenti delhanno quindi dovuto subire disagi e ritardi durante il proprio viaggio.