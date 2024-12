Alisson è così felice di essere in squadra contro il Girona dopo due mesi di assenza per infortunio

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-09 19:18:24 Il web non parla d’altro:Il portiere del LiverpoolBecker ha detto distato nominato nella rosa di 19 uomini del Liverpool per la partita di Champions League amartedì (5.45 GMT).Il nazionale brasilianonon gioca da quando ha subito unal tendine del ginocchio nella vittoria per 1-0 del suo club al Crystal Palace in Premier League il 5 ottobre.Il 32enne si immaginava di volare in Spagna con i suoi compagni lunedì e di poter tornare titolareaver giocato le prime due partite della stagione europea.: “Sonoditornato.” pic.twitter.com/9VOsJ3MJsW— Samuel (@SamueILFC) 9 dicembre 2024Statistiche diera il portiere titolare del nuovo allenatore Arne Slot, ma è mancato per la prima volta nel 2024/25 per unalla coscia quando i Reds hanno vinto 3-0 in casail Bournemouth il 21 settembre.