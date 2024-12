Oasport.it - Volley, Trento e Civitanova squadre da battere al Mondiale per club ma attenzione alle brasiliane

Sarà ancora Italia contro Brasile per l’assegnazione delperdimaschile in programma a la Sabiazinho Arena di Uberlandia dal 10 al 15 dicembre prossimi. Le quattropiù attrezzate sono proprio le due italiane,e le due, Sada Cruzeiro e Praiae. Difficile che arrivino sorprese daltreiscritte al torneo.L’Italia arriva a questa competizione con grandi aspettative, forte del dominio di Perugia nelle ultime due edizioni del torneo. Stavolta saranno Itas Trentino, fresca vincitrice della CEV Champions League 2023-24, e Cucine Lube, chiamata a rappresentare il Belpaese al posto della seconda classificata Jastrzebski Wegiel che ha rinunciato, a cercare di tenere il trofeo in patria.Le due formazioni italiane si sono affrontate la settimana scorsa in campionato e la Lube, un po’ a sorpresa, ha vinto la sfida diretta confermando di aver trovato in questo primo scorcio di stagione una condizione e un’amalgama che erano difficilmente prevedibili alla vigilia.