VIDEO: Chris Jericho torna in Canada e si reca alla via a lui intitolata

è una leggenda del pro wrestling con una carriera stellare alle spalle. Dal 2019 ha abbracciato il progetto AEW diventandone il primo campione mondiale della storia. Attualmente detiene il ROH World Title e si appresta a difenderlo contro Matt Cardona. “Le Champion” ha fatto ritorno in, nella sua città di Winnipeg, per il compleanno del padre e ha deciso di visitare i luoghi della sua infanzia/adolescenza endosi in una delle strade che abitualmente percorreva oggi a lui.La storia dista ripercorrendo i luoghi della sua gioventù ine si èto in una delle strade da lui abitualmente frequentate oggi a lui(in via onoraria).ha spiegato che in quella strada ha consegnato giornali, fatto il babysitter, spalato la neve.