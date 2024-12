Sport.quotidiano.net - Univolley, punti salvezza. Il derby va alla Villa d’Oro

È la netta vittoria dell’Carpi, tra l’altro nello spareggiodella Serie B con l’Imecon Crema, il risultato più importante del weekend del volley minore: finalmente la squadra di Paolini è riuscita a sbloccarsi castigando 3-0 (25/14 25/19 25/23) i lombardi, che però hanno messo un po’ di paura a Porta e compagni, riprendendo a lottare proprio quando sembrava che la gara fosse chiusa. Belal PalaPanini con il Modena Volley che per due set impegna severamente la National, per poi cederedistanza: vincono così i rossoneri di Mescoli per 3-1 (30/32 29/27 25/17 25/16), con Andreoli ancora una volta in spolvero. Ancora in B, con il successo ad Adro contro il Cazzago, la Stadium Mirandola rafforza il proprio primato, portando il vantaggio a duesu Bologna, quattro su Scanzorosciate, e cinque sulla National, anche se queste ultime tre hanno una partita in meno: nell’altro girone regna un grande equilibrio, con sei squadre nel giro di quattro, e quindi la severa sconfitta interna della Kerakoll contro la sestese, non è poi così irreparabile.