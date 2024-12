Lanazione.it - Un anno di "click per la salute!" di Aoup: il bilancio dei facilitatori digitali

Pisa, 9 dicembre 2024 - Durante questa settimana, precisamente il 13 dicembre, terminerà il progetto dell'azienda ospedaliero universitaria “Educare al digitale: unper la!”, iniziato esattamente unfa. Ne sono stati protagonisti venti giovani volontari, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in buona parte studenti provenienti dalla Toscana, ma anche da altre regioni italiane. Ogni giorno haiutato gli utenti dell’ospedale a utilizzare gli strumentiper prenotare una visita o un esame, effettuare l’accettazione o un pagamento, stampare referti, accedere al fascicolo sanitario elettronico. Chi, in questi mesi, è stato all'ospedale di Cisanello o al nosocomio di Santa Chiara, ha sicuramente visto i giovani volontari accanto a tutte le apparecchiature elettroniche destinate agli utenti che, in moltissimi, hchiesto il loro aiuto: alcuni solo in una fase, altri per essere assistiti lungo tutta la procedura.