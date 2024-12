Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-12-2024 ore 12:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono i test di laboratorio per determinare la causa esatta della malattia segnalata in Congo Ma in questa fase È anche possibile come Come si dice in questi casi anche capire che più di una malattia che possa contribuire ai casi e ai decessi e quanto indica un nuovo bollettino dello MS sulla situazione nello Stato africano nel quale si riferisce che la malaria è una malattia comune in questa zona e potrebbe essere la causa contributo ai casi alcune malattie note potrebbero quindi aver contribuito i decessi dei pazienti in Congo per queste sono citati polmonite acuta influenza covid e morbillo e malaria come potenziali fattori malnutrizione vento pioggia e neve in Emiliagna dove in 24 ore sono stati 350 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per allagamenti danni da Acqua alberi e pali pericolanti maggiormente le province di Bologna Reggio Emilia e Modena la tempesta dell’Immacolata ha colpito anche il Veneto specialmente i territori di Venezia Padova e Treviso dove si registrano almeno 300 interventi delle squadre per danni d’acqua alberi caduti e piccoli bitest la presenza delle forze italiane in territorio Siriano la misura limitata temporanea volta a garantire la sicurezza di Israele durante la confusione seguita alla caduta del presidente siriano bashar al-assad lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Giver usare una conferenza stampa tenuta Gerusalemme l’unico interesse che abbiamo dice è la sicurezza di Israele che abbiamo ancora al mare stiamo all’estero il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj vuole un cessate-il-fuoco vuole fare la pace lo ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha interpellato da New York posto suo incontro sabato scorso con il Lidl ucraino non abbiamo parlato di dettagli ha precisato Trump pensa che sia giunto il momento è Putin dovrebbe pensare che sia giunto il momento perché ha perso quando perdi il 700 mila persone giunte non finirà finché non ci sarà la facili per il dente letto ha quindi aggiunto di aver discusso con te di come mettere fine al conflitto in corso dal 2022 in chiusura lo sport Serie A Napoli Lazio finisce 0 1 gol di Atalanta e capolista nella ripresa delle bacio colpisce la traversa e acquista il faro esterno la ti abbatte il Milan 21 ed è prima a 34 punti I Partenopei 632 Venezia Como 22 Fiorentina Cagliari 1-0Lecce 4 a 1 Juventus Bologna 22 Inter Parma 3 a 1 ed è tutto buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa