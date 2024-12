Abruzzo24ore.tv - Tragedia domestica: coperta termica prende fuoco, uomo muore soffocato dai fumi

Teramo - Incendio fatale in una casa a Pagliare di Morro d’Oro: 69enne intrappolato daitossici nonostante i tentativi di soccorso. Un tragico incidente domestico si è verificato questa mattina intorno alle 7 a Pagliare di Morro d’Oro, in provincia di Teramo, dove undi 69 anni ha perso la vita a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione. Le fiamme, provocate da un malfunzionamento di una, hanno rapidamente avvolto il letto e il materasso, generando una grande quantità ditossici che si sono rivelati letali per l', identificato come Vinicio Ianni, residente nella casa. I vigili deldel distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti rapidamente dopo la segnalazione, trovando l’abitazione, costituita da due unità abitative, già invasa dalle fiamme.