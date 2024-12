Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-12-2024 ore 12:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeL’hai trovati dalla redazione coda di un km sulla diramazione diSud perintenso tra Torrenova e il grande raccordo anulare rallentamenti in via Monti di Primavalle incidente all’altezza di via Francesco Maria torrigio chiusa via della Pisana tra via Di Monte stallonara e via di Malagrotta nelle due direzioni inevitabili ripercussioni alin tutta la zona del percorso della linea bus 808 senso unico alternato in via di Selva Candida per lavori in prossimità di via Bagnasco per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità