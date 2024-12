Siria chi sono i ribelli che vuole Al-Jolani e cosa succede adesso | cinque domande e risposte per orientarsi

Leggi su Open.online

L’era di Bashar al-Assad è finita.bastati dieci giorni alle milizie islamiste guidate da Mohammed Abu Mohammed al-per conquistare il Paese, calando da Aleppo sino a Damasco, e spodestare il regime, caduto senza quasi combattere. Assad ha trovato in rifugio in Russia, e ora ini – e con loro il mondo intero – s’interrogano sul futuro del Paese. Per capire ciò che potrebbere è indispensabile comprendere chi siano i protagonisti dell’insurrezione che in pochi giorni ha messo fine a oltre 50 anni di regno degli Assad.Chii miliziani che hanno spodestato Assad?La milizia islamista che ha guidato l’insurrezione è quella dell’Hayat Tahrir al-Sham. Significa in arabo “Organizzazione per la Liberazione del Levante” ed è abbreviato in HTS. L’embrione del gruppo è nato nel 2011, anno in cuiesplose le rivolte in molti Paesi arabi, compresa la, come affiliato di Al-Qaeda, la rete terroristica fondata da Osama Bin Laden che ha condotto gli attacchi dell’11 settembre 2011 contro gli Stati Uniti.