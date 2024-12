Siae-Netflix, trovato l’accordo per la musica e il compenso per le opere audiovisive

Leggi su Ildenaro.it

annunciano di aver rinnovato gli accordi che disciplinano l’uso delle musiche ed ilper i diritti audiovisivi di programmi televisivi, film, serie TV inclusi nell’offerta di. «Questi nuovi accordi rinsaldano il rapporto di collaborazione tra due dei maggiori player dell’industria creativa italiana», spiega una nota congiunta. Il perimetro degli accordi riguarda i repertorie Audiovisivo diattraverso la stipula di nuovi contratti per l’uso delle composizionili sued il pagamento dell’equodegli autori diche fanno parte dell’ampio catalogo di contenuti offerti dain Italia. «Siamo molto felici di aver rinnovato gli accordi con, a conferma di quanto iladeguato e proporzionato degli aventi diritto sia di fondamentale importanza per– afferma Tinny Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani a-Siamo uniti a questo risultato grazie ad un confronto dialettico e costruttivo con i nostri partner dicon i quali condividiamo il senso dell’importanza per la valorizzazione del talento e della creatività italiana».