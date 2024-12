Si cerca in tutta la regione il 14enne Andrea; non si hanno sue notizie dalla serata di ieri L’appello della famiglia

Leggi su Dayitalianews.com

SiCintura, un ragazzo di 14 anni, scomparso nelladell’8 dicembre 2024 nella zona dell’Axa.arrivae dall’associazione “RiScomparsi ODV”, che chiedono massima attenzione e collaborazione da parte dei cittadini.Descrizione del ragazzoè alto 1,70 metri, pesa circa 60 kg ed è facilmente riconoscibile per i suoi capelli neri ricci e gli occhi castani. Al momentoscomparsa indossava abiti scuri e aveva con sé uno zainetto neromarca Eastpak.Cosa fare in caso di avvistamentoChiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il 112 o il numero 388 189 4493 dell’associazione. Ricordiamo che offrire rifugio a un minorenne per cui è stata denunciata la scomparsa è un reato., i tuoi genitori sono in grande ansia per te.