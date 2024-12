Tuttivip.it - “Se ne va nel peggiore dei modi”. Grande Fratello, sta per lasciare la casa in lacrime

Dopo settimane di strategie e scelte di preferiti e immuni, è arrivato il momento decisivo al. Questa sera, un concorrente dovràper sempre lapiù spiata d’Italia. In nomination ci sono Amanda Lecciso, Luca Calvani, Federica Petagna e il suo compagno, Stefano Tediosi. L’eliminazione segnerà un punto di svolta nel reality condotto da Alfonso Signorini.All’interno della, i concorrenti si sono interrogati sul televoto, ipotizzando chi tra i quattro rischiasse di più. Molti ritengono che Federica e Stefano, noti per la loro partecipazione a Temptation Island, siano relativamente al sicuro. Tuttavia, secondo i dati dei precedenti televoti, la realtà sembra raccontare un’altra storia.Infatti, i due hanno ottenuto percentuali bassissime nei sondaggi passati, lontanissime da quelle di ex protagonisti dello stesso show, come Perla Vatiero e Mirko Brunetti, che lo scorso anno godevano di una forte popolarità post-Temptation.