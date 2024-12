Ilnapolista.it - Sconfitta immeritata ma il Napoli tira poco in porta

ma ilinma in attacco pochi tiri in. La Lazio vince grazie a un contropiede con il suo terzo tiro inmentre gli azzurri provavano l’assalto finale. Lukakuservito e con il raddoppio sulle fasce Baroni blocca Kvara, Politano e poi anche Neres.Nel primo tempo ilparte bene e McTominay trova un grande Provedel. Gli azzurri spingono ma la Lazio si difende bene e riparte. Meret salva su Isaksen. La gara è fisica e non mancano scontri aerei. Iltutti gli effettivi nella metà campo biancoceleste e ci prova da fuori area anche con Politano o con cross che non trovano la spizzata giusta. Nel finale sale in cattedra Kvara che subisce un fallo non visto dall’arbitro e poi su punizione sfiora il palo.